LOS CONFLICTOS QUE RODEARON A THALÍ GARCÍA

La joven actriz, conocida por su carisma y talento, no pudo ocultar su emoción al hablar sobre su participación en «Los 50».

Sin embargo, la competencia no estuvo exenta de tensiones y conflictos entre los participantes. Thalí compartió con nosotros los desafíos que enfrentó al convivir con personalidades fuertes como Shirley Arica y Manelyk González. «Lamento mucho la situación con Shirley, haberme puesto así después de que recibo esa cachetada. Nunca lo vi venir, o sea, nunca hubo una fricción previa a la situación», aseguró Thalí.

«Creo que se salió de control, todo se salió de contexto y fui juzgada por eso y más bien pues la invitación al público es a conocerme de verdad. Yo soy una persona, la verdad, pues bien guerrera, bien luchona, bien echada para adelante, bien trabajadora, toda mi vida me he querido mantener alejada de los chismes de pasillo, nunca me he prestado para ese tipo de cosas, entonces de pronto lamentaba mucho sentir que me aviento a hacer esto», fue lo que comentó Thalí respecto al conflicto que tuvo con Shirley Arica.