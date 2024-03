Thali García queda fuera de El Señor de los Cielos

Meses después, por terceros, descubrió un cambio de planes: no la querían para toda la serie, solo por un breve periodo.

Al concluir la octava temporada de «El señor de los cielos», le aseguraron que sería requerida para la siguiente edición, lo que inicialmente no planteaba ningún inconveniente.

«¿Qué quiere decir esto? Que me querían sacar del proyecto sin notificarme”, aseguró la actriz.

«A pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada, en realidad solo me tienen presupuestada para un mes de mis honorarios», confesó en el video en vivo.

Además, reveló que los planes que los productores tenían para ella no coincidían con lo que se había imaginado.

Thalí también confesó que no había podido llegar a un acuerdo económico satisfactorio con la producción de la exitosa serie.

Se niega a participar en la serie

«Gracias a Dios estaba trabajando mucho, entonces digo bueno no hay ningún problema», dijo la actriz mexicana.

«Si no me quieren para la novena temporada, pues no hago el proyecto y ya», comentó estando muy segurda de su decisión.

«Porque a mí no me conviene trabajarles un mes de mis honorarios cuando puedo facturar un proyecto que sea más largo», agregó.

Después de lo mencionado, quiero informar que, tras considerarlo, he decidido no participar en la novena temporada de la serie.