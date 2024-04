Thalí García envía mensaje a Jimena Gállego en medio de polémica con Telemundo por ‘La Casa de los Famosos’

«Las personas que son responsables de cada cosa que he dicho son las únicas personas responsables de las cosas que he dicho», apuntó durante su discurso.

«Yo no voy a permitir que le hagan a un tercero lo que me hicieron a mí», dijo la famosa intérprete a través de sus redes sociales.

En una reciente transmisión en vivo a través de redes sociales, García afirmó que no descansará hasta que se haga justicia y pueda recuperar su estabilidad económica y personal.

Thalí García sobre Jimena Gállego

«Yo no me voy a llevar entre piernas a los demás», enfatizó García, dejando claro que su lucha no es por quitarle el trabajo a nadie, sino por hacer valer sus derechos y recibir un trato justo.

A pesar de las dificultades enfrentadas, Thalí García reconoció el trabajo de Jimena Gállego como conductora del reality, destacando su profesionalismo y cualidades como madre admirable.

«Conocerte esos días en las galas fue una maravilla. Eres una profesional admirable, se ve que eres una mamá admirable», expresó García.

Señalando dentro de sus palabras que Gállego fue una de las pocas personas que pudo percibir el cambio en su comunicación a lo largo del programa.