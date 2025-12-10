Thalí García comparte cómo detectó un melanoma y la dura experiencia que enfrentó durante su diagnóstico

Thalí García sobre su melanoma

Notó cambio en lunar

Urgencia médica inmediata

La actriz mexicana Thalí García, de 35 años, habló abiertamente sobre la batalla que vivió en 2024 cuando descubrió un melanoma que cambió su manera de relacionarse con su salud y su propio cuerpo.

En entrevista con People en Español, relató cómo un cambio repentino en la tonalidad de su piel llamó su atención y terminó siendo el primer signo de una condición mucho más seria.

García explicó que el hallazgo ocurrió de manera inesperada y que, hasta ese momento, no había notado ningún lunar sospechoso.

Lo que comenzó como una ligera alteración visual se transformó en una señal de alarma que la llevó a buscar atención médica inmediata.

Un lunar que cambió en cuestión de días

La actriz recordó que estaba en Nueva York tomando un curso de improvisación cuando observó que una zona de su piel se veía inusualmente oscura.

“Un día llegué a mi universidad… y vi que se veía más oscuro. En el espacio de una semana lo vi cambiar de tonalidad, crecer un poquito y el centro volverse negro”, contó.

Admitió que nunca antes había detectado ese lunar y que el descubrimiento la sorprendió por su tamaño y su apariencia repentina.

“Realmente la primera vez que lo vi fue esa mañana que estaba en la universidad y me lo vi bastante grande”, explicó.