Thalí García comparte cómo detectó un melanoma y la dura experiencia que enfrentó durante su diagnóstico
Publicado el 12/10/2025 a las 16:00
- Thalí García sobre su melanoma
- Notó cambio en lunar
- Urgencia médica inmediata
La actriz mexicana Thalí García, de 35 años, habló abiertamente sobre la batalla que vivió en 2024 cuando descubrió un melanoma que cambió su manera de relacionarse con su salud y su propio cuerpo.
En entrevista con People en Español, relató cómo un cambio repentino en la tonalidad de su piel llamó su atención y terminó siendo el primer signo de una condición mucho más seria.
García explicó que el hallazgo ocurrió de manera inesperada y que, hasta ese momento, no había notado ningún lunar sospechoso.
Lo que comenzó como una ligera alteración visual se transformó en una señal de alarma que la llevó a buscar atención médica inmediata.
Un lunar que cambió en cuestión de días
La actriz recordó que estaba en Nueva York tomando un curso de improvisación cuando observó que una zona de su piel se veía inusualmente oscura.
“Un día llegué a mi universidad… y vi que se veía más oscuro. En el espacio de una semana lo vi cambiar de tonalidad, crecer un poquito y el centro volverse negro”, contó.
Admitió que nunca antes había detectado ese lunar y que el descubrimiento la sorprendió por su tamaño y su apariencia repentina.
“Realmente la primera vez que lo vi fue esa mañana que estaba en la universidad y me lo vi bastante grande”, explicó.
Molestias físicas y señales que no podía ignorar
El lunar no solo cambiaba rápidamente, también era incómodo debido a su ubicación.
“Era incómodo, por donde estaba, en el muslo, y el síntoma más evidente fue el crecimiento y la tonalidad”, detalló.
A esto se sumaban otras lesiones que aparecían en su cuerpo, lo que aumentaba su inquietud y la hizo reflexionar sobre la gravedad del asunto.
“Había muchas lesiones en mi cuerpo… dije: esto no me gusta”, comentó al describir el momento en que decidió tomar acción.
El diagnóstico médico que confirmó sus temores
Tras acudir a un centro de salud, recibió una noticia contundente: el lunar debía ser extirpado de inmediato.
“Cuando la doctora lo vio, me dijo: esto lo tengo que extirpar ya”, recordó García sobre la urgencia del procedimiento.
La evaluación médica reveló que aquel no era el único problema, pues encontraron otras pigmentaciones que también requerían atención especializada.
“Encontraron melanomas y lesiones en pigmentaciones distintas en el resto del cuerpo… mi doctor dijo que era urgente evaluar el resto del cuerpo”, explicó.
Un proceso emocionalmente desafiante
La actriz reconoció que ninguna persona está preparada para enfrentar un diagnóstico de este tipo. Aun así, destacó la importancia de las revisiones constantes y la atención temprana como claves para evitar complicaciones severas.
Los médicos priorizaron atender primero los lunares sospechosos y después continuar con el resto, dependiendo del historial clínico y la evolución de cada lesión.
García relató que el proceso la llevó a entender mejor su cuerpo y a ser más consciente de su salud, un mensaje que ahora desea compartir con sus seguidores.
Su testimonio se suma a las voces que buscan generar mayor conciencia sobre la detección temprana del melanoma y la importancia de no ignorar cambios repentinos en la piel, señaló ‘El Diario NY‘.