Thalí García confiesa sus sentimientos hacia Lupillo Rivera y le envía mensaje conmovedor

El emotivo mensaje de Thalí a Lupillo

Sin embargo, ante esto, Thalí ha enviado un mensaje a Lupillo, puesto a que el cantante rompió en llanto por ella al enterarse que se había ido, dejándolo con un gran vacío.

Ahora, Thalí decidió confesar sus sentimientos por él a través de un mensaje en ‘La Casa de los Famosos’ pero desde afuera: «Ayer no me desbordé, ayer no me descontrolé», dijo.

«Ayer te cuidé, ayer cuidé a tus hijas, a tu nieto, a tu familia, a mis chamacos, ayer hicimos eso juntos», declaraba Thalí al borde del llanto.

«Pero si me giraba y te abrazaba una vez más y te escuchaba una vez más, me ibas a detener, y entonces no íbamos a llegar a la final. Así sí vamos a llegar, vamos a llegar juntos», declaró.