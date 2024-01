TGI Fridays, Chili’s y Hooters cierran múltiples sucursales en EEUU

Muchos de los restaurantes ya han cerrado, con letreros en las puertas informando a los clientes que su antiguo lugar favorito ya no está en funcionamiento.

TGI Fridays, en particular, generó un revuelo cuando anunció el cierre de 36 locales en 12 estados diferentes, impactando áreas como Nueva Jersey, Massachusetts y Nueva York.

Chili’s se une a los cierres

Cabe destacar que el ex director ejecutivo, Ray Blanchette, había advertido previamente que el 20% de las sucursales de la cadena cerrarían, de acuerdo a información de The US Sun.

Por otro lado, el competidor Chili’s también ha cerrado una ubicación este mes, siendo la del centro comercial Arboretum en Charlotte, Carolina del Norte, el pasado 9 de enero.

Aunque la cadena atribuyó el cierre a un contrato de arrendamiento que vencía, los residentes locales en una comunidad de Reddit han expresado otra cosa.

Ya que señalan que la ubicación carecía repetidamente de personal, lo que podría haber contribuido a su declive.