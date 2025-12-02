Shein enfrenta nueva investigación en EE.UU. por prácticas poco éticas

Texas investiga a Shein

Señalan riesgos para consumidores

Cuestionan prácticas laborales

Segun informa la agencia EFE, El fiscal general Ken Paxton anunció una investigación dirigida a Shein para determinar si la empresa china violó leyes estatales mediante prácticas laborales poco éticas y productos inseguros.

La pesquisa se enfoca en Shein US Services LLC y diversas filiales responsables de gestionar operaciones del gigante minorista dentro del territorio estadounidense.

Autoridades buscan establecer si la compañía utilizó materiales tóxicos o engañó a consumidores sobre seguridad y origen ético de productos ofrecidos en su plataforma digital.

Texas investiga a Shein también para verificar si prácticas de fabricación y cadena de suministro cumplen normas vigentes orientadas a proteger derechos laborales y seguridad del consumidor.

Fiscalía analiza cadena de suministro y seguridad

Abren investigación contra Shein en Texas por prácticas laborales poco éticas.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/wfuoeKFTgn — Latinus (@latinus_us) December 1, 2025



El fiscal Paxton expresó preocupación sobre posibles riesgos relacionados con materiales peligrosos utilizados en productos vendidos masivamente por Shein en Estados Unidos.

Parte de la investigación incluye evaluar si la empresa ocultó información relevante sobre composición, fabricación o estándares de seguridad aplicados a ropa, accesorios y artículos domésticos.

Paxton advirtió que prácticas de este tipo podrían poner en peligro a millones de consumidores que adquieren productos sin conocer riesgos derivados de materiales potencialmente dañinos.

La Fiscalía también revisa procesos de recopilación de datos personales para determinar si Shein respeta normas de privacidad y protección tecnológica aplicables en territorio texano.