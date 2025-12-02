Shein enfrenta nueva investigación en EE.UU. por prácticas poco éticas
Publicado el 12/01/2025 a las 22:30
- Texas investiga a Shein
- Señalan riesgos para consumidores
- Cuestionan prácticas laborales
Segun informa la agencia EFE, El fiscal general Ken Paxton anunció una investigación dirigida a Shein para determinar si la empresa china violó leyes estatales mediante prácticas laborales poco éticas y productos inseguros.
La pesquisa se enfoca en Shein US Services LLC y diversas filiales responsables de gestionar operaciones del gigante minorista dentro del territorio estadounidense.
Autoridades buscan establecer si la compañía utilizó materiales tóxicos o engañó a consumidores sobre seguridad y origen ético de productos ofrecidos en su plataforma digital.
Texas investiga a Shein también para verificar si prácticas de fabricación y cadena de suministro cumplen normas vigentes orientadas a proteger derechos laborales y seguridad del consumidor.
Fiscalía analiza cadena de suministro y seguridad
El fiscal Paxton expresó preocupación sobre posibles riesgos relacionados con materiales peligrosos utilizados en productos vendidos masivamente por Shein en Estados Unidos.
Parte de la investigación incluye evaluar si la empresa ocultó información relevante sobre composición, fabricación o estándares de seguridad aplicados a ropa, accesorios y artículos domésticos.
Paxton advirtió que prácticas de este tipo podrían poner en peligro a millones de consumidores que adquieren productos sin conocer riesgos derivados de materiales potencialmente dañinos.
La Fiscalía también revisa procesos de recopilación de datos personales para determinar si Shein respeta normas de privacidad y protección tecnológica aplicables en territorio texano.
Texas investiga a Shein por riesgos para consumidores
El fiscal enfatizó que cualquier empresa que incumpla normas laborales o de seguridad será investigada rigurosamente, especialmente si opera desde países con menor supervisión regulatoria como China.
Paxton reafirmó intención de responsabilizar a compañías extranjeras cuyos productos representen riesgos para salud pública, señalando preocupación sobre reportes del uso de materiales inseguros.
Autoridades consideran que comercializar productos sin cumplir estándares puede implicar engaño al consumidor, afectando confianza y exponiendo a familias a peligros innecesarios.
Texas investiga a Shein para aclarar si estas acusaciones están fundamentadas y si prácticas comerciales vulneran leyes destinadas a proteger bienestar de compradores estadounidenses.
Empresa genera miles de millones en ingresos
La Fiscalía de Texas destacó que Shein obtuvo más de treinta mil millones de dólares en ingresos globales durante dos mil veintitrés, reflejando alcance masivo del minorista.
Este crecimiento ha estado acompañado de múltiples denuncias sobre transparencia limitada, especialmente respecto a condiciones laborales en su extensa cadena de suministro global.
Diversos informes señalan que Shein habría dependido de trabajo forzado y materiales inseguros, lo que motivó críticas de organizaciones y entidades gubernamentales internacionales.
Autoridades texanas consideran esencial evaluar estas acusaciones para determinar si actividades de la empresa representan amenazas para consumidores y trabajadores vinculados a su producción.
Texas investiga a Shein ante denuncias globales
La compañía enfrenta también demandas internacionales como el caso presentado en Francia, donde comerciantes la acusan de competencia desleal mediante prácticas económicas cuestionables.
Estas denuncias resaltan preocupaciones globales sobre métodos operativos utilizados por Shein, aumentando presión para revisar estándares éticos aplicados en distintos mercados.
Paxton afirmó que no permitirá ingreso de productos extranjeros considerados peligrosos, reiterando compromiso de proteger salud y seguridad del público estadounidense.
Texas investiga a Shein en respuesta a este conjunto de acusaciones, buscando determinar si debe aplicarse acción legal adicional para frenar prácticas identificadas como riesgosas.
Prácticas de marketing y materiales inseguros en la mira
Informes sugieren que Shein podría haber utilizado materiales no certificados o peligrosos en su producción, generando preocupación sobre impactos en consumidores que adquieren artículos sin información adecuada.
La investigación examina si campañas publicitarias de la empresa contienen mensajes engañosos relacionados con sostenibilidad, origen ético o seguridad de productos ofrecidos al mercado estadounidense.
Autoridades desean identificar posibles omisiones deliberadas destinadas a mejorar reputación corporativa ocultando prácticas de producción que puedan no cumplir estándares legales necesarios.
Los hallazgos permitirán establecer si la compañía incurrió en violaciones que requieren sanciones o restricciones aplicables bajo leyes vigentes del estado de Texas.