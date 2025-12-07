Texas halla a 23 migrantes escondidos en un tráiler

Texas halla a 23 migrantes escondidos en el área de descanso de un tráiler; el conductor fue arrestado y enfrenta 23 cargos por contrabando.

Autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) encontraron a 23 migrantes ocultos en el área de descanso de la cabina de un tráiler, en un operativo realizado el 28 de noviembre cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

El hallazgo, descrito por los agentes como personas “stuffed” (apretujadas) en un espacio mínimo, vuelve a poner sobre la mesa los riesgos extremos asociados al tráfico de personas.

El conductor, un joven de 24 años, fue detenido en el lugar y enfrenta 23 cargos por contrabando de personas, según confirmó el DPS.

La detención del conductor y el hallazgo dentro del vehículo

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo comenzó cuando los agentes detuvieron un tráiler y verificaron que el conductor no contaba con una licencia comercial vigente, requisito indispensable para operar un vehículo de este tipo.

Al proceder a revisar la unidad, los oficiales detectaron irregularidades dentro de la cabina. Fue entonces cuando abrieron el espacio destinado para dormir —ubicado detrás de los asientos delanteros— y descubrieron a 23 migrantes comprimidos en condiciones peligrosas, sin ventilación adecuada y sin posibilidad de moverse.

Las autoridades informaron que el conductor fue arrestado de inmediato. Ahora enfrenta múltiples cargos por contrabando humano, un delito grave en Texas.

Migrantes provenientes de cinco países

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, las personas encontradas dentro de la cabina proceden de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México.

No se reportaron heridos graves en el momento del hallazgo, pero el DPS subrayó que la forma en que viajaban representaba un riesgo extremo de asfixia, deshidratación o lesiones.

Los migrantes quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes mientras se determina su situación migratoria.

Un modus operandi cada vez más frecuente en rutas fronterizas

El caso refleja una tendencia que las autoridades de Texas han reportado en los últimos años: el aumento de intentos de contrabando humano utilizando espacios reducidos de vehículos comerciales, especialmente cabinas de tráileres y compartimentos modificados.

Estos métodos suelen exponer a las personas migrantes a temperaturas extremas, falta de oxígeno y condiciones inhumanas durante largos traslados.

Aunque el DPS no dio detalles adicionales, el hallazgo encaja en patrones previamente documentados de organizaciones dedicadas al tráfico de personas en la región fronteriza.

El operativo como parte de los esfuerzos de vigilancia estatal

Si bien el DPS no señaló que esta acción formara parte de un operativo específico, el hallazgo llega en medio de un incremento en la vigilancia en carreteras cercanas a la frontera.

La detención del conductor y el rescate de los migrantes destacan la presión que las agencias estatales mantienen sobre el tráfico humano en Texas.

