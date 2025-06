Texas despliega Guardia Nacional ante protestas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades del estado ante las protestas convocadas contra la política migratoria del presidente Donald Trump.

Texas se convierte así en el segundo estado —después de California— en activar a las fuerzas estatales ante las crecientes movilizaciones.

Abbott justificó la medida señalando que la protesta pacífica es legal, pero advirtió que cualquier daño a personas o propiedades resultará en arrestos.

“Estamos preparados para actuar si las protestas se tornan violentas”, escribió el gobernador en su cuenta de X la noche del martes.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 10, 2025