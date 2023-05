Momentos de terror vivió la menor de 13 años tras el accidente del globo aerostático en Teotihuacán

“Mi mamá cae al lado mío y no se para, me paro y empiezo a gritarle a la gente ‘ayuda’, todos se me quedan viendo sorprendidos. Pasaron dos minutos, escucho los gritos de mi papá. El globo arriba veo como se está incendiado, fue un dolor sorprendente porque era consciente de que mi mamá ya había muerto. Varios me dicen ‘¿viste al piloto?’, no, no lo vi, no sé en que momento se aventó. Fue antes de mí, me imagino porque cuanto yo estaba abajo no se aventó”.

Después reveló lo angustiante que fue, “O sea, es mucha desesperación por decir ¿y por qué no lo hicieron antes, por qué no apagaron el fuego antes, porqué mi papá tuvo que sufrir así? Escuché sus gritos, escuché cómo pedía ayuda, cómo sufría… No quería vivir, ni porque tuvieran mis tías, a mi primo, no quería vivir. Me quería morir y estar con mis papás”, señaló la adolescente de 13 años de edad. PARA VER EL VIDEO COMPLETO DE CLICK AQUÍ. Archivado como: Niña sobreviviente accidente globo.