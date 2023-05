A pesar de los gritos de los hinchas que iban quedando aplastados contra los portones y las paredes de los pasillos internos de la entrada, los demás aficionados que seguían llegando no dejaron de empujar. Con esto mucha gente cayó al piso, y la falta de aire empezó a ser un problema para quienes estaban atrapados.

«Eran dos puertas y no de portón, eran puertas de casa para 4 mil, 5 mil personas, estábamos jugando contra Fas, los cuartos de final, sabían que se iba a llenar el estadio como en una final, cerraron el estadio 25 minutos antes, la gente empezó a empujar».

«La gente comenzó a empujar el portón porque quería vivir, no quería ver el partido, a mi hijo lo aplastaron entre 20, yo pensé que se me iba y yo solo venía a ver a Alianza, ¿Cómo va a venir la gente con dos puertas para 5 mil personas?, aquí hay gente muerta», expresó otro aficionado, «yo salí de ahí para vivir, pensé que mi hijo se me había ido».

Otra asistente afirmó que salvó a una niña de ser aplastada en la estampida, la madre de la pequeña es una de las fallecidas por la tragedia en el estadio Cuscatlán. «Es bien penoso que los niños estaban ahogándose» agregó.