Tragedia enluta a decenas de familias

El incidente ocurrió en una zona industrial

Aún no saben lo que sucedió

Luego de una terrible fuga de gas el domingo en el estado de Punjab, en el norte de India, se reportan once muertos y cuatro estaban hospitalizadas,según medios locales, una fatal noticia que ha dejado a toda una población con dolor y conmoción, de acuerdo con información del portal de noticias de ABC y la agencia AP.

El incidente ocurrió en una zona industrial en la ciudad de Ludhiana, aunque la fuente del gas aún no estaba clara, según dijo la policía a la agencia de noticias Press Trust of India, que continuaba con las investigaciones de un incidente del que no se sabe bien qué sucedió, pero dejó una estela de muerte, dolor y conmoción.

PROTEGEN A LA POBLACIÓN

La Fuerza Nacional india de Repuesta a Desastres acordonó la populosa zona y evacuó a los residentes. Las autoridades trataban de determinar qué tipo de gas se había filtrado, según indicaron funcionarios de emergencias a PTI. Se vivieron momentos de tensión y temor entre la gente del lugar.

El subcomisionado de Ludhiana, Surabhi Malik, dijo a la agencia de noticias que era posible que el gas se hubiera extendido por las alcantarillas. Ante ello, tuvieron que revisar varias cuadras por la tubería y los negocios para evitar que se extendiera el peligro a los alrededores, se informó sobre la noticia de fuga de gas en India con múltiples muertos.