Terrible accidente aéreo tras un espectáculo en el Avalon Airshow

Un dramático incidente sacudió el Avalon Airshow en Victoria cuando un avión de exhibición se estrelló frente a miles de espectadores este viernes por la tarde.

El suceso ocurrió durante una demostración del equipo acrobático Sky Aces, dejando a la multitud atónita ante la impactante escena.

El piloto, un hombre de aproximadamente 50 años, lucha por su vida después de que su avión se precipitara al suelo durante una maniobra en pleno espectáculo.

Inmediatamente después del accidente, los organizadores del evento informaron a través de altavoces que el piloto había sobrevivido, desencadenando un alivio palpable entre los presentes, quienes celebraron con vítores la noticia.

PILOT ALIVE 🙏 A Sky Aces aerobatic aircraft crashed during a performance at the #AvalonAirshow, shocking the crowd.

The pilot, the sole occupant, sustained serious injuries and is in critical but stable condition. The airshow has been halted. #SkyAces #Breaking pic.twitter.com/48qtmneJ0o

— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) March 28, 2025