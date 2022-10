Esto se dio a conocer a través del portal del New York Post en donde se reseñó que supuestamente un pez pone la ‘escama’ en “escala de Richter”. Se ha dado a conocer que pescadores en México han logrado convertirse virales luego de capturar un escurridizo habitante de las aguas marinas que, aparentemente, este sería una señal de terremotos inminentes, sí tal como lo lee.

¿Sabías que existe una curiosa teoría que podría confirmar la presencia de un terremoto? Hemos escuchado a varios videntes el predecir que temblará la Tierra, pero no solo ellos pueden determinar con tiempo lo que va a ocurrir, sino que recientemente se ha dado a conocer sobre una especie de peces que pueden alertar sobre la aparición de un sismo.

Se trata del pez remo, uno de los peses más grandes del mundo capaz de crecer hasta 56 pies de largo (17 metros aproximadamente). Un óseo de esta especie fue desembarcado el mes pasado frente a la costa de Sinaloa, según el reporte dado mediante el portal del New York Post.

Las alarmas se levantan al ver al escurridizo óseo

Según la tradición japonesa, el pez remo subiría a la superficie a propósito con rumbo hacía la costa playera cada vez que esta especie crea que hay severos problemas en camino, razón por la que de inmediato los usuarios internautas no tardaron en reaccionar con asombro ante la captura del Regalecus glesne, su nombre científico.

“Se acerca un terremoto”, “¡Vamos a morir todos!”, “No me tienen que creer, pero en Chile ese pescado es señal de mal augurio”, “¿Por qué no lo devuelven al agua?”, “Luego se quejan cuando tienen un gran terremoto”, “Ojalá les pegue un terremoto allá por andar matando esos pobres animalitos”, “Por castigo de no devolverlo al mar se va venir uno de 8.0”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Pez remo avecina terremoto.