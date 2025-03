Terremoto en Myanmar deja decenas de muertos, pánico regional y hospitales colapsados

Ha calificado el terremoto como “un evento sin precedentes en Bangkok en el último siglo”, según recoge el diario local The Nation.

“Queremos asegurar a la ciudadanía que las réplicas no representarán una amenaza significativa”, afirmó la líder tailandesa.

“Las labores de rescate están en marcha, pero son insuficientes. Hace poco, la junta reclutó a algunos jóvenes y muchos han huido de la ciudad. Así que no hay suficientes voluntarios. Intenté ir al hospital de Mandalay, pero no pude llegar porque bloqueaban la carretera».

Las líneas telefónicas están interrumpidas y no hay electricidad. El barrio de Sein Pan está en llamas. Todo el mundo está sentado fuera, en la carretera. Nadie se atreve a volver al interior de los edificios”, dijo un residente a Reuters.

«Se habla de docenas de muertos, pero yo no he visto ningún cadáver. También he oído que hay muchos atrapados bajo los edificios derrumbados y que los rescates están en marcha”.

En Yangón, el Departamento de Servicios contra Incendios realiza inspecciones en busca de víctimas.

Los temblores provocaron escenas de pánico, con personas huyendo de edificios en medio del caos.

Situaciones similares se vivieron en Bangkok, donde huéspedes de hoteles salieron corriendo en albornoz y traje de baño.