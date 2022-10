La ciudad que se encuentra muy cerca de Columbia se ha visto sumamente afectada por un ‘enjambre de temblores’ durante varios meses, en respuesta a ello The Sun señaló que la Universidad de Carolina del Sur instaló aproximadamente 86 nuevos sismómetros pequeños para llegar a derivar la causa que provoca los sismos. Archivado como: Terremoto Carolina del Sur.

Durante este fin de semana un temblor sorprendió a habitantes de Carolina del Sur, así lo dio a conocer el portal del diario británico de The Sun . De acuerdo con los reportes el sismo ocurrió un poco después de las 9:30 p.m de este domingo a tan solo 14 kilómetros de Elgin, Carolina del Sur.

Terremoto Carolina del Sur. Un hecho alarmante para habitantes de Estados Unidos se dio a conocer de manera reciente, durante ese mes hemos sido testigos de muchos hechos catastróficos causados por severos huracanes y esta no es la excepción. Nuevamente tiembla la tierra y dan a conocer que lugares salieron afectados.

Se reveló que los resultados de los contadores no se darán a conocer hasta el mes de enero. El Departamento de Manejo de Emergencias del Estado dijo que son pocas las personas que llegaron a sentir el temblor debido a que su magnitud es de 2.5, lo cual se considera ‘ligero’. Archivado como: Terremoto Carolina del Sur.

No fue hasta las 10:10 p.m que aproximadamente 720 personas habían confirmado el haber sentido el estruendo que se produjo a pesar de tener una magnitud de 2.5, esto según el medio anteriormente citado. Este sismo sería el 81 en el área de Columbia; sin embargo, es uno de los pocos que han ocurrido fuera de las regiones de Lugoff y Elgin del condado de Kershaw, apuntó WLTX. Archivado como: Terremoto Carolina del Sur.

El medio de WLTX confirmó que las Midlands de Carolina del Sur volvieron a tener actividad sísmica pero en esta ocasión no se originaron en el condado de Kershaw, pues según el Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que se logró sentir en el área de Columbia, mismo que a su vez se centró debajo de la parte este de Fort Jackson y justo al este de Colonels Creek.

No se reportaron daños materiales ni víctimas

Debido a que no fue un gran sismo no se reportaron daños materiales ni pérdidas humanas, pero a pesar de ser catalogado como ‘ligero’ varios habitantes ce Columbia y cerca de Fort Jackson confirmaron el haber sentido el leve temblor, pero esto no provocó que las alarmas se encendieran.

The Sun señaló que dicho estado generalmente ve de diez a 20 terremotos cada año, es por ello que se dice que la entidad sufre de un ‘enjambre de temblores’ por la gran frecuencia en que suelen ocurrir, en esta ocasión fue un sismo ‘ligero’, según lo describió el Departamento de Manejo de Emergencias del Estado. Archivado como: Terremoto Carolina del Sur.