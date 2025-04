Terremoto de magnitud 5,8 sacude la costa oriental de Taiwán

Un terremoto de magnitud 5.8 se estremeció este miércoles en la costa oriental de Taiwán, generando alarma entre los residentes.

El movimiento telúrico ocurrió a las 09:53 de la mañana, hora local, según informó la Agencia Meteorológica Central (CWA).

Su epicentro se localizó en el condado de Yilan, a una profundidad de 72,4 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Aunque el temblor se sintió con fuerza, hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños significativos.

Breaking🚨: A 5.8 magnitude earthquake shakes northeastern #Taiwan, triggering safety protocols but causing no major damage. Stay informed and safe! 📢 🚇 #氣象署 #蘇澳鎮 #地震 #earthquake ★ https://t.co/4RHnE2thdb ★ pic.twitter.com/PTzYPBVKBr

— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) April 9, 2025