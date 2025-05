Terremoto de magnitud 4,1 sacude el Este de Tennessee y se siente en varios estados

El 10 de mayo, un terremoto de magnitud 4,1 afectó al este de Tennessee, generando temblores en diversas partes del sudeste de los Estados Unidos.

El fenómeno ocurrió a las 9:04 am cerca de Greenback, a unas 30 millas al suroeste de Knoxville.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se registraron temblores leves en Knoxville y en varias regiones de las Carolinas, Alabama, Kentucky, Georgia y Virginia.

Aunque el terremoto fue percibido en un área extensa, no se reportaron daños significativos en las zonas afectadas.

Yes, that was an earthquake that many felt in Knoxville.

We have not received any reports of injuries or damage. https://t.co/X8HiqODoFS pic.twitter.com/A7lbWy2iqI

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) May 10, 2025