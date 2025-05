Terremoto de magnitud 3,0 sacude el centro de Virginia

Un terremoto de magnitud 3,0 se registró en el centro de Virginia el martes por la tarde, 6 de mayo, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo tuvo lugar aproximadamente a 8 kilómetros al sur de Dillwyn, Virginia, y a unos 106 kilómetros al oeste de la capital estatal, Richmond.

La información proporcionada por el USGS indica que el terremoto se originó a una profundidad de 8 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Por el momento, no se han reportado heridos ni daños significativos relacionados con el terremoto de este martes.

