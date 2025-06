Terremoto de 5.2 grados sacude la región central de Irán en plena tensión

Un terremoto de 5,2 grados en la escala de Richter golpeó la región central de Irán este viernes.

El sismo ocurrió alrededor de las 21:30 hora local (18:00 GMT), según informó la televisión estatal Press TV.

El epicentro del temblor fue en la provincia de Semnan, situada en el centro del país.

Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales.

A magnitude 5.2 earthquake took place 35km SW of Semnan, Iran at 17:49 UTC (6 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Semnan #Iran pic.twitter.com/fCjN91J3Ns

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) June 20, 2025