Terremoto de magnitud 5,1 sacude el sur de Taiwán

Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió el condado de Chiayi, en el sur de Taiwán, durante la madrugada del lunes, informó la Administración Meteorológica Central (CWA).

El sismo ocurrió a las 3:51 am, generando alarma en la población local.

Según los datos proporcionados por la CWA, el epicentro se ubicó a 41,8 kilómetros al este-noreste del ayuntamiento de Chiayi, en el municipio de Meishan.

La profundidad del sismo fue de 12,3 kilómetros, lo que contribuyó a que se percibiera con intensidad en diversas áreas.

If an earthquake happens in Taiwan but it was not felt in Taipei Sky Dragon Country, did it really even happen? pic.twitter.com/lci4xolW17

— Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 30, 2024