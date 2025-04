Terremoto de 3.1 en el sureste de Ohio

Este jueves, Ohio fue sacudido por otro terremoto, marcando el segundo evento sísmico significativo en la región en menos de una semana.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una magnitud de 3,1 y se registró en el condado de Guernsey, situado en el sureste del estado.

Este temblor ocurrió alrededor de las 3:14 cerca de Pleasant City, dejando a los residentes locales sorprendidos por la proximidad del evento.

La magnitud 3,1, aunque clasificada como débil por el USGS, puede ser sentida por las personas y generalmente causa daños menores, según expertos de la Universidad Tecnológica de Michigan.

*MINOR OHIO EARTHQUAKE*

A 3.1 magnitude earthquake shook parts of southeast Ohio at 3:14pm today.

We have no initial reports of any damage in the area at this time. pic.twitter.com/dZBSUSSDCm

— Jay Berschback (@JayBerschback) April 24, 2025