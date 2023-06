Tiembla la tierra en pleno domingo

Reportan fuerte terremoto en Japón

¿Hubo daños?

La mañana de este domingo se reportó un fuerte terremoto que sacudió la isla principal más septentrional de Japón, Hokkaido, por lo que las autoridades comenzaron las investigaciones lo más pronto posible. De igual manera se dió a conocer la magnitud de este sismo el cual de 6.2 grados.

Cabe mencionar que que este fenómeno natural es uno de los más temidos por las personas, debido al gran desastre que puede ocasionar según su magnitud. Hasta el momento no se han reportado daños en viviendas, tampoco hay heridos o fallecidos tras el fuerte temblor en Japón.

Se estremece la tierra

No se emitió alerta de tsunami tras el fuerte temblor de este fin de semana. Tampoco hubo informes de problemas en las plantas nucleares en el área, o de interrupciones en el suministro de energía o trenes bala que circulan en el norte de Japón, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

El sismo, que ocurrió a las 6:54 p. m. (tiempo de Japón) tuvo una profundidad de 136 kilómetros (85 millas) y golpeó la parte suroeste de Hokkaido, según la Agencia Meteorológica de Japón. Las autoridades comenzaron con las investigaciones correspondientes para determinar si hubo daños.