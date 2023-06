Este jueves concluye el límite de 96 horas de oxígeno

Expertos señalan que sus cálculos podrían ser ‘imprecisos’ y se podría alargar el tiempo

¿Qué se sabe de la tripulación a bordo del ‘Titán’?

La búsqueda del sumergible que desapareció durante una expedición a los restos del Titanic se acercó este jueves al límite de 96 horas que se estimaba duraría el oxígeno en el sumergible, un momento clave en los intensos esfuerzos para salvar a las cinco personas que se encuentran a bordo.

OceanGate Expeditions, la compañía que opera el submarino Titán y tiene a su director ejecutivo, Stockton Rush, a bordo del barco desaparecido, le habría dicho a la Guardia Costera el domingo por la noche que el vehículo estaba equipado con solo 96 horas de oxígeno, y que el temporizador se agotaba alrededor de las 7:08 am de este jueves por la mañana según The New York Post.

Termina el tiempo de oxígeno dentro de sumergible desaparecido del Titanic

Los expertos recalcaron que ese era un cálculo impreciso, y el tiempo podría alargarse si los pasajeros han tomado medidas para conservar el aire. Tampoco se sabe si seguían con vida tras la desaparición del vehículo el domingo por la mañana, según informes de The Associated Press.

Frank Owen, un experto en búsqueda y rescate de submarinos, señaló que la cifra de suministro de oxígeno es un «objetivo» útil para los rescatistas, pero sólo se basa en una «cantidad nominal de consumo». Owen dijo que el buzo a bordo del Titán probablemente está aconsejando a los pasajeros «hacer cualquier cosa para reducir sus niveles metabólicos para que realmente puedan extender ese tiempo».