A los 79 años de edad, muere Teri Garr, actriz de Young Frankenstein y Tootsie

También, en los 70, Teri Garr apareció en los programas de televisión Star Trek y That girl.

Además, formó parte de varios episodios de series de comedia como The Sonny and Cher Comedy Hour o The New Dick Van Dyke Show.

Entre sus actuaciones más reconocidas están la de la joven Inga en la película humorística Young Frankenstein (1974).

Por su papel de una actriz insegura en Tootsie, Teri Garr se ganó una nominación al Óscar a mejor actriz de reparto en 1983.