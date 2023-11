¿Con quién engañó Rauw Alejandro a Rosalía?

En varias entrevistas, no desaprovechaban la oportunidad para expresarse su cariño y decirse lo mucho que se amaban.

«Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas», expresó Rauw.

«(No podría) continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir», escribió el artista.

Por último, el intérprete de temas como Punto 40 y Desesperados dijo que no podía quedarse callado ante los señalamientos de una infidelidad.

«Me han comentado que no fue porque sea bisexual (refiriéndose al boricua), porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura», mencionó.

Aquí, comentó que la intérprete de Saoko y Chicken teriyaki vio algo que no esperaba y «que no pudo encajar».

Rauw Alejandro la habría engañado… con un hombre

Pero esto no fue todo lo que dijo Nuria Marín respecto al ‘truene’ entre la cantante Rosalía y Rauw Alejandro. Aún habría más por contar.

«Yo creo que ha pasado algo con un hombre. Es mi opinión y me han contado algo por ahí», compartió la también conductora de TV.

Según reportó la revista Quién, la periodista no quiso revelar el nombre de la persona que le confió esta revelación.

«A mí me dijeron que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock que dijo: ‘No puc’ (No puedo)», finalizó.