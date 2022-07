¿’Maldición’ o coincidencia? Estas tres muertes se unen a la lista del ‘De tres en tres’

Yrma Lydya, Fernando del Solar y Susana Dosamantes, las más recientes muertes en el espectáculo, entran a la ‘famosa’ lista

Así se originó la famosa teoría conspirativa

Teoría de tres en tres: Recientemente el mundo del espectáculo se ha pintado color negro, pues hemos tenido tres pérdidas en fechas muy recientes. La cantante mexicana Yrma Lydya, el reconocido conductor argentino, Fernando del Solar y el último fallecimiento hasta el momento, la primera actriz Susana Dosamantes.

Hay gente que ha estado empezando a notar que con estas tres recientes muertes, se ha cumplido la famosa teoría ‘De tres en tres’, la cual consiste en que si un famoso muere, otras dos personas fallecerán también. Y es que no esto no es algo nuevo, si no que ya ha llegado ocurrir en otras ocasiones no solamente en México, si no en todo el mundo.

Todo comenzó con el asesinato de Yrma Lydya

En el mundo del entretenimiento hay una extraña teoría que se hace llamar “Celebrity death rule of three”, lo cual se traduce como “La regla de muerte de celebridades de tres en tres”. Dicho mito indica que cuando un artista o famoso muere, otros dos lo acompañan, haciendo que sean tres trágicas muertes que suceden casi al mismo tiempo.

Todo comenzó con el trágico feminicidio de la cantante Yrma Lydya, quien fue presuntamente asesinada en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Yrma tenía apenas 22 años y su esposo fue quien la habría asesinado. Este caso aún se encuentra en investigación mientras que el presunto homicida de la cantante está detenido. Archivado como: Teoría de tres en tres