India y Pakistán: crecen los temores ante una posible confrontación nuclear

La escalada de tensiones entre India y Pakistán ha encendido las alarmas internacionales.

Especialmente por el riesgo de un conflicto nuclear.

Ambas naciones poseen arsenales atómicos de tamaño similar —alrededor de 170 a 172 ojivas cada una— y continúan modernizando sus capacidades estratégicas.

La falta de voluntad para ceder terreno en el conflicto por Cachemira agrava la posibilidad de un enfrentamiento devastador.

Pakistan has crossed all limits. Targeting civilians in Poonch, including innocent women and children is a cowardly and inhuman act. India strikes terrorists not innocents. Know the difference. Prayers with the people of J&K residing around LoC. pic.twitter.com/aIVKNiEKlU

