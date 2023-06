El actor mexicano Tenoch Huerta está bajo el ojo del huracán

Un escándalo desató la músico y saxofonista María Elena Ríos, expareja del mexicano

El histrión de Wakanda Forever es acusado de lo peor

Tras su rotundo éxito en Hollywood como el villano de Wakanda Forever, los bonos de Tenoch Huerta subieron como la espuma pese a tener una amplia trayectoria en cine y televisión en México, sin embargo eso también le trajo muchas críticas y ahora tiene que lidiar con la seria acusación de su ex novia, la saxofonista María Elena Ríos.

Y es que cuando menos lo esperaba, el actor Tenoch Huerta fue exhibido por su exnovia María Elena Ríos a quien hace algunos años le aventaron ácido a la cara y estuvo muy grave en el hospital pero logró recuperarse, quien lo acusó de depredador sexual y abuso de poder ante la fama que tiene, según información de ‘Infobae‘.

Tenoch Huerta está en serias acusaciones

En una serie de tweets, la saxofonista María Elena Ríos tomó a todos por sorpresa ante lo que escribió: «Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta», comenzó en unos mensajes.

Y sin piedad exhibió al actor: «En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización. «¿Y por qué no denunciaste?” Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia. Y no, no quiero ser famosa. Y no, no quiero dinero porque sé trabajar», precisó en tono enérgico.