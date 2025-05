Teniente del Departamento de Policía de Atlanta arrestado por agresión sexual

Un teniente fuera de servicio del Departamento de Policía de Atlanta fue arrestado tras un incidente que involucró a un conductor de un servicio de transporte compartido en el noroeste de la ciudad.

El suceso ocurrió en 2429 Bolton Road NW, donde se reportó una disputa entre un pasajero y un conductor.

Según la investigación preliminar, el pasajero, identificado como el teniente Kyle Kleinhenz, tocó inapropiadamente al conductor durante el trayecto.

Debido a la gravedad de la acusación, la Unidad de Víctimas Especiales del departamento se presentó en el lugar de los hechos.

Off-duty Atlanta Police Lt. Kyle Kleinhenz was arrested for sexual battery after allegedly inappropriately touching a rideshare driver during a dispute. https://t.co/t3XkIVRKpx

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) May 22, 2025