Prepárate para la temporada de impuestos de 2026: lo que debes saber

El IRS pide prepararse ya para la próxima temporada de impuestos.

La organización temprana evita errores y acelera devoluciones.

Los contribuyentes verán cambios por la Ley Única, Grande y Hermosa.

El IRS pide a los contribuyentes planificar desde ahora la declaración federal de 2026.

La agencia asegura que anticiparse permite presentar una declaración más precisa y evitar retrasos en los reembolsos.

La implementación de la Ley Única, Grande y Hermosa generará cambios en créditos y deducciones que afectarán a millones de hogares.

Preparación clave para la temporada de impuestos

La temporada de impuestos de 2026 llegará con ajustes importantes.

El IRS recuerda que “Planificar con anticipación le ayudará a presentar una declaración precisa y evitar retrasos que podrían retrasar su reembolso de impuestos”, subrayando la importancia de reunir documentos antes de presentar.

Entre ellos destacan los formularios W-2, 1099, registros bancarios y transacciones de activos digitales.

Esperar a tener toda la documentación evita errores comunes, especialmente cuando los contribuyentes reclaman deducciones o créditos relacionados con educación, hijos o gastos específicos.

Para quienes manejan múltiples empleos o ingresos variables, este paso es fundamental.