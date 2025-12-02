Prepárate para la temporada de impuestos de 2026: lo que debes saber
Publicado el 12/02/2025 a las 11:46
- El IRS pide prepararse ya para la próxima temporada de impuestos.
- La organización temprana evita errores y acelera devoluciones.
- Los contribuyentes verán cambios por la Ley Única, Grande y Hermosa.
El IRS pide a los contribuyentes planificar desde ahora la declaración federal de 2026.
La agencia asegura que anticiparse permite presentar una declaración más precisa y evitar retrasos en los reembolsos.
La implementación de la Ley Única, Grande y Hermosa generará cambios en créditos y deducciones que afectarán a millones de hogares.
Preparación clave para la temporada de impuestos
La temporada de impuestos de 2026 llegará con ajustes importantes.
El IRS recuerda que “Planificar con anticipación le ayudará a presentar una declaración precisa y evitar retrasos que podrían retrasar su reembolso de impuestos”, subrayando la importancia de reunir documentos antes de presentar.
Entre ellos destacan los formularios W-2, 1099, registros bancarios y transacciones de activos digitales.
Esperar a tener toda la documentación evita errores comunes, especialmente cuando los contribuyentes reclaman deducciones o créditos relacionados con educación, hijos o gastos específicos.
Para quienes manejan múltiples empleos o ingresos variables, este paso es fundamental.
Cuenta en línea y herramientas para agilizar el proceso
El IRS recomienda que los contribuyentes utilicen su cuenta en línea, que permite ver transcripciones, pagos, información de ingresos brutos ajustados, además de obtener el PIN de protección de identidad.
También facilita la autorización digital de profesionales de impuestos.
Otro punto clave es el depósito directo, que la agencia describe como la forma más rápida de recibir un reembolso de impuestos.
Desde septiembre de 2025, los cheques en papel comenzaron a eliminarse, por lo que la mayoría de los contribuyentes deben proporcionar su número de ruta y cuenta bancaria.
Esto ayuda a acelerar el proceso y reduce los errores asociados a envíos tradicionales.
Contribuyentes latinos y el reembolso de impuestos
Para millones de familias latinas, la claridad sobre el proceso fiscal es clave para evitar demoras y garantizar beneficios.
La organización adecuada permite entender cómo cambios familiares o laborales afectan el reembolso de impuestos y la elegibilidad para créditos.
Cambian las escalas de salarios para el IRS: calcula cuánto deberías pagar de impuestos https://t.co/lobj85Ti34
— Telemundo Chicago (@TelemundoCHI) October 23, 2025
- Casarse, divorciarse, perder empleo, comprar casa o tener un hijo son eventos que modifican la situación fiscal.
- Además, para quienes trabajan en empleos con variación de horarios o múltiples fuentes de ingreso, la documentación completa reduce riesgos de inconsistencias.
Un error pequeño puede retrasar semanas la devolución, situación que afecta la planificación financiera de muchos hogares.
Qué dice el IRS
El comunicado oficial del IRS destaca que “El depósito directo se recomienda como la forma más rápida para recibir un reembolso”, reforzando la necesidad de proporcionar información bancaria actualizada y evitar presentar la declaración sin tener todos los formularios.
Qué sigue
Aunque la mayoría de las devoluciones se emiten en menos de 21 días, el IRS insiste en no esperar una fecha exacta para compras importantes.
La agencia seguirá publicando guías sobre cómo la Ley Única, Grande y Hermosa afectará los créditos y deducciones federales.
Anticiparse, organizar documentos y usar herramientas digitales es la mejor estrategia para la próxima temporada de impuestos.