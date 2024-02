Temporada de impuestos 2024: Todo lo que hay que saber

Aquí le presentamos algunos datos que necesita saber sobre la temporada de impuestos 2024, según la agencia The Associated Press.

“Si el número de Seguro Social no coincide con las primeras cuatro letras del apellido, la declaración será rechazada y eso retrasará el procesamiento”.

“Usted podría haber cambiado su nombre, pero no lo cambió en el Seguro Social”, dijo O’Saben.

MÁS RECOMENDACIONES

Otra recomendación es que busque declaraciones de impuestos cuando haya optado por no recibir correo en papel.

Muchas personas eligen optar por no recibir correo postal, pero cuando toman esa decisión, ello puede incluir sus documentos fiscales.

“Si no recibió nada por correo, no significa que no exista un documento informativo del que deba estar consciente e informar en consecuencia”, dijo O’Saben.

También, aconseja el experto, que se asegure de declarar todos sus ingresos. Si tuvo más de un trabajo en 2023, necesitará los formularios W-2 de cada uno.