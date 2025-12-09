¿El ICE en peregrinación de la Virgen de Guadalupe? La Iglesia católica hace llamado
Publicado el 12/08/2025 a las 20:01
- Temor por redadas migratorias
- Santuario rechaza presencia federal
- Fieles buscan protección espiritual
Segun informa la agencia EFE, La Iglesia católica en Illinois expresó este lunes su preocupación por la posible presencia de autoridades migratorias durante las peregrinaciones de esta semana al Santuario de Guadalupe, una celebración anual que reúne a miles de fieles hispanos.
La institución religiosa advirtió que muchas personas están atemorizadas por asistir debido al temor a redadas o intervenciones migratorias que puedan afectar la festividad.
El santuario, ubicado a unos 32 kilómetros al noroeste de Chicago, recibe cada año a cientos de miles de visitantes y pertenece a la Arquidiócesis de Chicago, que cuenta con unos 2,3 millones de fieles, de los cuales cerca del 40 % es latino.
La administración del santuario ha dejado claro que no desea la presencia de agentes federales o de ICE dentro de sus instalaciones.
Santuario refuerza seguridad ante tensiones migratorias
El rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe, el padre Esequiel Sánchez, explicó durante una conferencia de prensa que se cuenta con un protocolo de seguridad que no contempla la presencia de agentes migratorios en el lugar.
Sánchez enfatizó que no se trata de una prohibición explícita, pero sí de una organización interna destinada a brindar tranquilidad a los asistentes.
Las festividades guadalupanas se llevarán a cabo esta semana y se espera la llegada de aproximadamente 300.000 peregrinos provenientes de diversas regiones de Illinois.
Los fieles acuden para rendir homenaje a la Virgen Morena, cuya devoción se extiende ampliamente entre la comunidad hispana en Estados Unidos.
Temor por redadas impulsa medidas adicionales
La policía local informó que estará a cargo de vigilar los accesos al santuario, supervisando entradas y salidas durante los días de celebración.
Las autoridades aclararon que agentes federales no podrán ingresar al recinto religioso sin una orden judicial, lo que ofrece un nivel de protección para quienes permanezcan dentro del santuario.
El área conocida como Cerrito del Tepeyac, en el suburbio de Des Plaines, será el punto principal de concentración de peregrinos durante los actos religiosos.
Sin embargo, el padre Sánchez reconoció que no es posible garantizar seguridad en el trayecto hacia el santuario o al regreso, ya que fuera del campus la jurisdicción es distinta.
Celebración continúa pese a preocupaciones migratorias
La celebración anual inicia este jueves y los organizadores han implementado medidas de seguridad adicionales debido al temor creciente entre los asistentes por las redadas migratorias.
El evento convoca cada año a cientos de miles de católicos de distintos orígenes, en su mayoría latinos de ascendencia mexicana, aunque también asisten grupos coreanos, filipinos, polacos e italianos.
El padre Sánchez confirmó que las actividades se llevarán a cabo el jueves y el viernes, aunque admitió la preocupación latente por la posible presencia de ICE o de la Patrulla Fronteriza en zonas aledañas.
El domingo previo, numerosos fieles llevaron flores y velas al santuario como parte de los actos preparatorios para la celebración.
Temor por redadas afecta participación migrante
Durante el fin de semana también se realizó una cabalgata como muestra de devoción y respeto hacia la Virgen de Guadalupe, una tradición que se mantiene año tras año.
No se registraron incidentes durante estos eventos, pero el clima de tensión entre las comunidades migrantes se mantiene.
El sacerdote señaló que la preocupación por temas migratorios no es nueva para ellos, pues llevan décadas enfrentando situaciones similares entre los peregrinos.
Sánchez hizo un llamado a que el Gobierno y las comunidades encuentren soluciones viables que permitan a las personas regularizar su situación migratoria.
Celebraciones siguen con transmisión y alternativas virtuales
La misa inaugural del jueves está programada para las 8 de la noche y se anunció que todas las ceremonias serán transmitidas en vivo a través de las redes sociales.
Esta decisión busca brindar alternativas a quienes no se sientan seguros asistiendo físicamente a los eventos religiosos.
El rector recomendó que quienes tengan inquietudes por el intenso frío invernal o por la presencia de autoridades migratorias consideren participar de forma virtual.
Las celebraciones guadalupanas reflejan la profunda devoción de la comunidad latina hacia la Virgen de Guadalupe y la tensión que hoy genera la posible presencia de agentes migratorios en el área.