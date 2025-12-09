¿El ICE en peregrinación de la Virgen de Guadalupe? La Iglesia católica hace llamado

Temor por redadas migratorias

Santuario rechaza presencia federal

Fieles buscan protección espiritual

Segun informa la agencia EFE, La Iglesia católica en Illinois expresó este lunes su preocupación por la posible presencia de autoridades migratorias durante las peregrinaciones de esta semana al Santuario de Guadalupe, una celebración anual que reúne a miles de fieles hispanos.

La institución religiosa advirtió que muchas personas están atemorizadas por asistir debido al temor a redadas o intervenciones migratorias que puedan afectar la festividad.

El santuario, ubicado a unos 32 kilómetros al noroeste de Chicago, recibe cada año a cientos de miles de visitantes y pertenece a la Arquidiócesis de Chicago, que cuenta con unos 2,3 millones de fieles, de los cuales cerca del 40 % es latino.

La administración del santuario ha dejado claro que no desea la presencia de agentes federales o de ICE dentro de sus instalaciones.

Santuario refuerza seguridad ante tensiones migratorias

El rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe, el padre Esequiel Sánchez, explicó durante una conferencia de prensa que se cuenta con un protocolo de seguridad que no contempla la presencia de agentes migratorios en el lugar.

Sánchez enfatizó que no se trata de una prohibición explícita, pero sí de una organización interna destinada a brindar tranquilidad a los asistentes.

Las festividades guadalupanas se llevarán a cabo esta semana y se espera la llegada de aproximadamente 300.000 peregrinos provenientes de diversas regiones de Illinois.

Los fieles acuden para rendir homenaje a la Virgen Morena, cuya devoción se extiende ampliamente entre la comunidad hispana en Estados Unidos.