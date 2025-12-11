Activistas presionan a Telemundo y Univision por anuncios del ICE

Activistas cuestionan publicidad migratoria

Cadenas hispanas bajo presión

ICE genera rechazo comunitario

Segun informa la agencia EFE, Organizaciones latinas y de derechos humanos protestaron en Miami para exigir que Telemundo y Univision retiren publicidad del ICE dirigida contra migrantes.

La manifestación ocurrió frente a un centro del ICE en Miramar, donde acusaron a las cadenas de incoherencia editorial.

Carlos Naranjo criticó que los anuncios muestran mensajes agresivos contra la comunidad migrante.

Denunció además las condiciones deplorables en las que permanecen personas detenidas en esa instalación.

Semana de acción y denuncias comunitarias

Activistas reclaman a Telemundo y Univision que cesen de emitir publicidad del ICE en EEUU https://t.co/4A0mn16mCw — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 10, 2025

La protesta forma parte de la iniciativa nacional “Semana de acción: Apaga el odio”, con movilizaciones en varias ciudades.

Los anuncios del ICE incluyen mensajes de Kristi Noem pidiendo autodeportación o advirtiendo sobre el ingreso a EE.UU.

Los activistas señalan que estas campañas contradicen la imagen pública de las cadenas.

María Bilbao calificó la situación de “triste” e “hipócrita” por parte de los medios hispanos.