Inicio » Lo Último » Nacional » Activistas presionan a Telemundo y Univision por anuncios del ICE

Activistas presionan a Telemundo y Univision por anuncios del ICE

Telemundo Univision generan fuertes críticas de activistas latinos que exigen a ambas cadenas detener la publicidad migratoria
Por 
2025-12-11T00:02:47+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 12/10/2025 a las 19:02

  • Activistas cuestionan publicidad migratoria
  • Cadenas hispanas bajo presión
  • ICE genera rechazo comunitario

Segun informa la agencia EFE, Organizaciones latinas y de derechos humanos protestaron en Miami para exigir que Telemundo y Univision retiren publicidad del ICE dirigida contra migrantes.

La manifestación ocurrió frente a un centro del ICE en Miramar, donde acusaron a las cadenas de incoherencia editorial.

Carlos Naranjo criticó que los anuncios muestran mensajes agresivos contra la comunidad migrante.

Denunció además las condiciones deplorables en las que permanecen personas detenidas en esa instalación.

Semana de acción y denuncias comunitarias

La protesta forma parte de la iniciativa nacional “Semana de acción: Apaga el odio”, con movilizaciones en varias ciudades.

Los anuncios del ICE incluyen mensajes de Kristi Noem pidiendo autodeportación o advirtiendo sobre el ingreso a EE.UU.

Los activistas señalan que estas campañas contradicen la imagen pública de las cadenas.

María Bilbao calificó la situación de “triste” e “hipócrita” por parte de los medios hispanos.

Críticas por contradicciones editoriales

Activistas, Cadenas hispanas, ICE MundoNOW
Bilbao recordó su experiencia como indocumentada y el ambiente de miedo actual.

Los manifestantes criticaron la campaña navideña de Univision que promueve la unidad familiar.

Jaime Yáñez expresó decepción por el rol comercial de la cadena en esta polémica.

Aseguró que excompañeros comparten su malestar ante esta contradicción editorial.

Impacto emocional y denuncias de información falsa

Activistas, Cadenas hispanas, ICE MundoNOW
Activistas indicaron que algunos mensajes del ICE contienen información falsa.

Calificaron de engañosas las promesas sobre pagos o facilidades para autodeportación.

Denunciaron el daño psicológico que la publicidad genera en hogares migrantes.

Telemundo y Univision no respondieron a la solicitud de comentarios.

Movilización nacional y presión hacia las cadenas

La campaña de Mijente surge tras más de 5.000 firmas exigiendo el retiro de la publicidad.

Los organizadores buscan visibilizar el impacto de estos mensajes en la comunidad.

Insisten en que las cadenas reflexionen sobre su responsabilidad social.

Las movilizaciones continuarán durante la semana para presionar cambios reales.

