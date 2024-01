‘Tekashi 6ix9ine’ es arrestado nuevamente en República Dominicana: Se le acusa de ‘violencia de género’

Tekashi 6ix9ine y las supuestas agresiones

De acuerdo con reportes del portal ‘Las Estrellas’, la madre de Yailín fue pieza clave para el arresto reciente de ‘Tekashi’ con las declaraciones recientes que hizo a los medios.

Wanda Díaz, madre de Yailín, reveló que en un intento de salvar a su hija mientras estaba siendo agredida por el rapero, ella también salió perjudicada.

«Una vez ellos estaban discutiendo, él me empujó porque me metí, porque golpeó a mi hija y me tiró al piso, los de seguridad no hicieron nada», aseguró la madre de la cantante.

Esta información se dio a conocer con el comunicador Santiago Matías, por lo que la situación podría ponerse más grave para el joven rapero de 27 años.