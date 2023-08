Tefi Valenzuela dice todo del estreno de «Hotel VIP» y de Nicola Porcella

Tefi en «Hotel VIP».

Una ‘chica reality’

Apoyo total para Nicola Porcella.

En una emocionante entrega de MUNDONow, la carismática Tefi Valenzuela se sentó a charlar sobre su reciente participación en el «Hotel VIP».

Este programa está listo para hacer su impresionante debut en Canal 5, ofreciendo un enfoque nunca antes visto en la televisión.

Dieciséis celebridades serán alojadas en un lujoso hotel, enfrentándose a desafíos monumentales que pondrán a prueba su resistencia y su habilidad.

«Los reality son entretenimiento, son show, se agarra experiencia en esto y la vida me está regalando una vez más esta oportunidad», expresó Tefi.

Emocionada de estar en «Hotel VIP»

La experiencia de Tefi Valenzuela en este Reality ha sido una montaña rusa de emociones y desafíos.

En su entrevista con MUNDONow, compartió su perspectiva sobre cómo fue estar encerrada en un espacio tan exclusivo junto a otras personalidades.

«Creo que no voy a pasar hambre, no voy a pasar frío, voy a conocer amigos. Voy a ser yo y me voy a divertir», comentó Tefi de cómo se animó a ser parte de este reality.

«Me agarrron emocionalmente muy arriba, en un momento de mi vida donde yo estoy, libre, plena y más segura de mí misma», aseguró la peruana.