Muere el actor de ‘Friday the 13th: The Final Chapter’.

Ted White fallece a los 96 años, su hijo confirmó la sensible noticia.

Fue conocido por su papel como Jason Voorhees.

Ted White Jason Voorhees. Estamos a dos meses y medio de finalizar el 2022 y las tragedias para el mundo del espectáculo se siguen sumando, en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la farándula tanto de manera nacional como internacional, así como las grandes complicaciones de salud que algunos han enfrentado.

Los lectores de MundoNow han sido testigos de las tragedias ocurridas dentro de la farándula, ahora una vez más el medio artístico se viste de luto, tras darse a conocer el fallecimiento de dos actores de México, se le suma la sensible noticia del deceso de un reconocido actor estadounidense.

Muere querido actor de Hollywood a los 96 años

La triste noticia se dio a conocer a través del portal del diario británico The Sun, se trata de Ted White, conocido por su participación en la película ‘Friday the 13th’ el medio citado señaló que el lamentable suceso fue confirmado por el hijo del actor de 96 años quién partió a una mejor vida.

Según con el reporte que dado por The Sun, Ted White partió en paz en su casa, misma que se ubica al sur de California el pasado viernes 14 de octubre. Era conocido gracias a su interpretación como Jason Voorhees en el filme de ‘Friday the 13th: The Final Chapter’ realizada en 1984. Archivado como: Ted White Jason Voorhees.