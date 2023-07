Afortunadamente tras la llegada de los elementos de Protección Civil y Bomberos no lograron registrar empleados o clientes heridos tras la caída de parte de la techumbre del establecimiento que terminó afectando el área de panadería. Archivado: Techo de Walmart colapsa tras lluvias

Después de la llegada de Protección Civil y Bomberos, más tarde se sumó personal del ayuntamiento para colocar sellos de suspensión en diversos accesos del establecimiento. Es por eso que se ha establecido que no habrá servicio hasta que las autoridades den luz verde. Archivado: Techo de Walmart colapsa tras lluvias

Difunden imágenes del suceso

Por medio de la plataforma de TikTok se ha difundido un video en el que se puede ver al personal de la tienda tratando de sacar el agua que logró colarse en el establecimiento. Sin embargo, segundos después se puede apreciar el momento en el que el techo se desploma.

El video ha causado la indignación de los usuarios, los cuales se han quejado del mantenimiento de los establecimientos. «increíble que no le den mantenimiento… Todos los Walmart tienen filtraciones y solo ponen cubetas», «Pero no hay dinero para impermeabilizar», «Cuando no le das mantenimiento a las cosas», son algunos de los comentarios dejados en la publicación. Para ver el video da clic AQUÍ. Archivado: Techo de Walmart colapsa tras lluvias