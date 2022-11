Por si esto fuera poco, los rumores sobre que el técnico de la selección mexicana no tuvo interés de ganarle a sus compatriotas crecen con las nuevas imágenes que circulan en las redes sociales en que se ve cómo tiene un gesto hacia los albicelestes que poco agradó a los aztecas y que consideran como una traición. ¿Será?, se dijo sobre Tata Martino y Scaloni de Argentina.

Y por si esto fuera poco, para poder pasar a la siguiente ronda necesita de un triunfo y de una diferencia de goles que le permita estar por encima de Arabia Saudita, el problema es que en sus dos primeros partidos no ha hecho goles, situación que prende las alarmas pues necesita lo que hasta ahora no tiene, goles.

Y es que el desempeño de los verdes ha dejado mucho que desear en esta copa del mundo en Qatar, pues primero se vio tímido ante Polonia y en el segundo encuentro salió prácticamente a defenderse a no recibir gol, pero eso le ha pagado una cara factura pues se ha quedado con un solo punto al final del grupo.

¿QUÉ PIENSA LA GENTE DE ‘TATA’ MARTINO Y SCALONI DE ARGENTINA?

En la misma cuenta de Twitter del medio de comunicación, la gente reaccionó a la postal que se publicó y rápidamente comentaron: “Mexicanos viendo cadáveres colgando de sus puentes: Mexicanos viendo una foto de su técnico saludando al rival”, “Que payasos que son! ¿Queé culpa tiene Martino que sean unos muertos?”.

Algunos más comentaron: “¿Y qué quieren que haga? ¿Cómo no va a poder saludar a un colega? Tiene un equipo con 25 mexicanos y un Funes Mori, no le pidan milagros”, “Respeten la amistad y nacionalidad pudo ser su alumno ahora no va a ser su enemigo”, “¿No se puede saludar al entrenador rival o cómo va la cosa? Archivado como: Tata Martino Scaloni Argentina