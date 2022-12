El Tata Martino regresa a México y es humillado por la afición

El Tata Martino nació en argentina y la mayor parte de su carrera la vivió allá, internautas pedían que el director técnico fuera removido de su puesto ya que aseguraban “su corazón sigue en Argentina, no quiere que México gane y hará un sabojate”. ARCHIVADO DE: Tata Martino México humillado

Cuando se hizo el sorteo para separar a las naciones en grupos, México quedó en el mismo que Argentina. Para muchos aficionados mexicanos ya era señal de derrota, pues no creían que el equipo azteca derrotaría a la selección que tiene a Lionel Messi como capitán.

El Tata Martino ha regresado a México luego de la derrota del país en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, entre insultos y empujones recibieron el exdirector técnico. Para muchos mexicanos, el entrenador argentino es el responsable de que México no avanzará a los octavos de final.

Desde que se anunciaron a los convocados de la Selección de fútbol de México hubo muchas inconformidades por parte de los aficionados, y señalaron al director técnico Gerardo Daniel “Tata” Martino de querer sabotear a México para que no ganara en el fase de grupos.

Tata Martino México humillado: No quieren al DT

Rodeado por varios integrantes del staff de la Selección Mexicana, el “Tata”, con un rostro desencajado y la mirada perdida ante los cuestionamientos y reclamos de la gente siguió caminando. La luces de los equipos fotográficos de los periodistas iluminaba un rostro cansado por tantas horas de vuelo.

El "Tata" no dio palabras, ni respuesta al aficionado molesto que no paraba de cuestionarlo. "Si Canelo ya no puede pisar argentina , este ni de pedo puede pisar México", "Le hubieran aventado huevazos", "Es el argentino mas inútil que ha venido al fútbol Mexicano".