Nueva multa de $5000 para inmigrantes detenidos en EE. UU.
Publicado el 12/06/2025 a las 16:26
- Multa federal de 5000
- Incentivo para autodeportación
- Nuevas sanciones del DHS
El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Michael Banks, anunció que casi todos los inmigrantes ilegales detenidos deberán pagar una «tasa de detención» de 5000 dólares.
El comunicado se difundió en una publicación en X el pasado jueves.
Banks explicó que esta medida forma parte del «gran y hermoso bill» promulgado por el presidente Donald Trump en julio.
En su mensaje, Banks señaló que todos los inmigrantes ilegales mayores de 14 años que hayan ingresado sin inspección deberán pagar la multa.
Nueva tasa de detención anunciada
US Border Patrol to charge illegal migrants with $5K ‘apprehension fee’https://t.co/ZE1jeQtPkF
— Karoline Leavitt (@PressSec) December 6, 2025
Aclaró que la disposición se aplicará sin importar el punto de entrada, el tiempo que lleven en Estados Unidos, su ubicación actual o si tienen procedimientos migratorios abiertos.
La advertencia surgió el mismo día en que se presentó una demanda contra el Gobierno federal en nombre de 21 500 inmigrantes.
TE PUEDE INTERESAR: Decenas de niños en Florida regresan con sus familias tras deportaciones
Estas personas enfrentan multas diarias de 998 dólares, que podrían ascender a 1,8 millones de dólares por permanecer ilegalmente en el país.
Sus abogados sostienen que los afectados han intentado cumplir con las leyes federales de inmigración.
Nuevas medidas del DHS
The U.S. Border Patrol this week announced that illegal immigrants age 14 and older who entered without inspection will face a $5,000 apprehension fee. https://t.co/sNGW7jvmYT
— NEWSMAX (@NEWSMAX) December 6, 2025
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en octubre que los migrantes en libertad condicional también deberán pagar una tasa de 1000 dólares.
El objetivo, según la agencia, es «instaurar la responsabilidad y evitar el fraude generalizado del sistema de libertad condicional».
DHS lanzó además una iniciativa descrita como una «oferta navideña única en la vida», un incentivo tipo «Cyber Monday» para que los inmigrantes ilegales opten por la autodeportación.
La propuesta incluye la posibilidad de recibir un vuelo gratuito hacia su país de origen y una bonificación de 1000 dólares por abandonar voluntariamente el territorio estadounidense.
Según datos del propio DHS, el costo promedio de arrestar, detener y deportar a una persona es de 17 000 dólares.
Condiciones adicionales para quienes permanezcan en el país
Las autoridades también indicaron que las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos podrían solicitar la condonación de multas o sanciones civiles acumuladas por no haber salido del país.
Este beneficio, según DHS, permitiría que los inmigrantes tengan la posibilidad de regresar legalmente en el futuro, según Fox News.
La serie de anuncios refleja un endurecimiento progresivo en las políticas migratorias aplicadas en distintos frentes, desde sanciones económicas hasta incentivos para la salida voluntaria.
El aumento de acciones simultáneas, como la nueva tasa de detención, la multa a quienes ingresaron sin inspección y los costos adicionales para beneficiarios de libertad condicional, marca un nuevo capítulo en las estrategias de control migratorio.
La demanda presentada el jueves será una de las primeras pruebas legales para las medidas económicas más recientes.
Los próximos pasos dependerán tanto de los tribunales como de la capacidad del Gobierno federal para implementar y sostener estas disposiciones.