Nueva multa de $5000 para inmigrantes detenidos en EE. UU.

Multa federal de 5000

Incentivo para autodeportación

Nuevas sanciones del DHS

El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Michael Banks, anunció que casi todos los inmigrantes ilegales detenidos deberán pagar una «tasa de detención» de 5000 dólares.

El comunicado se difundió en una publicación en X el pasado jueves.

Banks explicó que esta medida forma parte del «gran y hermoso bill» promulgado por el presidente Donald Trump en julio.

En su mensaje, Banks señaló que todos los inmigrantes ilegales mayores de 14 años que hayan ingresado sin inspección deberán pagar la multa.

Nueva tasa de detención anunciada

US Border Patrol to charge illegal migrants with $5K ‘apprehension fee’https://t.co/ZE1jeQtPkF — Karoline Leavitt (@PressSec) December 6, 2025

Aclaró que la disposición se aplicará sin importar el punto de entrada, el tiempo que lleven en Estados Unidos, su ubicación actual o si tienen procedimientos migratorios abiertos.

La advertencia surgió el mismo día en que se presentó una demanda contra el Gobierno federal en nombre de 21 500 inmigrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Decenas de niños en Florida regresan con sus familias tras deportaciones

Estas personas enfrentan multas diarias de 998 dólares, que podrían ascender a 1,8 millones de dólares por permanecer ilegalmente en el país.

Sus abogados sostienen que los afectados han intentado cumplir con las leyes federales de inmigración.