Aunque muchos aseguran que el actor británico Taron Egerton será el elegido por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Aunque la pelicula que aborda la vida de los Mutantes conocidos como X-men aún no está clara se sabe que ya está en los proyectos de la compañia.

De hecho, el actor galés, muy versátil, ya ha demostrado lo bien que se le da interpretar papeles salidos de los cómics, pues su debut cinematográfico a nivel mundial fue dando vida a Eggsy, el protagonista de The Kingsman, la película que, a su vez, se basa en un cómic del mismo nombre escrito por Mark Millar.

¿Taron Egerton interpretará a Wolverine en el UCM?

A partir de ahora, Taron Egerton no ha sido elegido como Wolverine, pero su nombre ha aparecido muchas veces entre las conversaciones de los fans. Marvel Studios aún tiene que elegir el papel, pero es fácil ver por qué la estrella de Kingsman sigue siendo una de las posibilidades favoritas de los fanáticos.

El casting de fanáticos incluso llamó la atención de Egerton, lo que lo llevó a abordar los rumores y parece que estaría interesado en un papel en la MCU si Marvel lo llamó. "Siempre he dicho… No sé si soy el tipo adecuado para interpretar ese papel. Estuve con Hugh [Jackman] ayer, brevemente, quien obviamente interpretó el papel originalmente. Somos vibraciones tan diferentes. No sé si yo sería la persona adecuada para seguirlo.", mencionó el actor a Sway´s Universe.