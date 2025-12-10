Trump lanza la nueva Tarjeta Dorada de EE.UU.

Costo mínimo: un millón

Tres modalidades disponibles

Programa genera cuestionamientos legales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles un portal para solicitar la nueva “tarjeta dorada Trump”.

El documento fue presentado como un mecanismo para atraer a personas interesadas en establecerse en el país a cambio de un pago elevado.

Trump aseguró que ofrecerá privilegios equiparables a los de los residentes permanentes.

El costo mínimo anunciado es de un millón de dólares por solicitante.

Tarjeta Dorada Trump: lanzamiento oficial

‘Trump Gold Card’ Program Website Launches Today Trump took to Truth Social and announced that https://t.co/1TEcQk1Km9 will go live today, describing it as a new program outlining a citizenship pathway for vetted applicants and a tool to help U.S. companies retain specialized… pic.twitter.com/1hBhAR2Mey — The Will Cain Show (@WillCainShow) December 10, 2025

“¡LA TARJETA DORADA TRUMP DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ AQUÍ!”, publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Adelantó que el portal estaría habilitado esta misma tarde.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. confisca petrolero frente a Venezuela y sube la tensión

En una comparecencia en la Casa Blanca, Trump afirmó que esta vía ofrece un “camino más sólido” que la tradicional tarjeta verde.

Dijo también que la nueva opción es “mucho mejor”.