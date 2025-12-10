Trump lanza la nueva Tarjeta Dorada de EE.UU.
Publicado el 12/10/2025 a las 18:16
- Costo mínimo: un millón
- Tres modalidades disponibles
- Programa genera cuestionamientos legales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles un portal para solicitar la nueva “tarjeta dorada Trump”.
El documento fue presentado como un mecanismo para atraer a personas interesadas en establecerse en el país a cambio de un pago elevado.
Trump aseguró que ofrecerá privilegios equiparables a los de los residentes permanentes.
El costo mínimo anunciado es de un millón de dólares por solicitante.
Tarjeta Dorada Trump: lanzamiento oficial
“¡LA TARJETA DORADA TRUMP DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ AQUÍ!”, publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.
Adelantó que el portal estaría habilitado esta misma tarde.
En una comparecencia en la Casa Blanca, Trump afirmó que esta vía ofrece un “camino más sólido” que la tradicional tarjeta verde.
Dijo también que la nueva opción es “mucho mejor”.
Tres modalidades y tarifas no reembolsables
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, defendió el programa al asegurar que quienes obtienen la residencia permanente actualmente ganan menos que el estadounidense medio.
Afirmó que también son más proclives a solicitar ayudas públicas.
Según explicó, la intención es atraer a “los mejores”. La página oficial ofrece tres modalidades de participación.
La tarjeta individual exige un pago de un millón de dólares.
La opción corporativa, dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, eleva el costo a dos millones.
Ambos modelos incluyen una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares.
El Gobierno también lanzó la “Platinum Card”.
Esta versión premium tiene un valor de cinco millones de dólares.
La administración la presenta como una alternativa con beneficios adicionales frente al modelo estándar.
“Las grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su valioso talento”, señaló Trump en otra publicación en Truth.
Reacciones y vínculos con el visado EB-5
La Casa Blanca defiende el programa como una herramienta para captar inversión.
También lo promueve como un incentivo para atraer profesionales altamente cualificados.
Expertos legales advierten que su implementación podría enfrentar retos normativos.
Señalan además posibles cuestionamientos éticos por su similitud con esquemas de “visados dorados” utilizados en otros países.
El plan fue presentado inicialmente como un posible sustituto del visado EB-5.
Este visado fue creado por la Ley de Inmigración de 1990.
Permite a inversores extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de una inversión sustancial.
Exige también la creación de al menos diez empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses o inmigrantes con autorización laboral.