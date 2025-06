¿Cómo aplicar para la lista de espera de la Tarjeta Dorada de Trump?

La famosa «tarjeta dorada» del presidente Donald Trump ha sido lanzada al público, ofreciendo una ruta hacia la ciudadanía estadounidense a cambio de una inversión millonaria: cinco millones de dólares.

Sin embargo, el proceso no es tan sencillo como parece, ya que los interesados deben ingresar a una lista de espera en el sitio oficial trumpcard.gov, y lo que reciben no es ciudadanía inmediata.

Trump ha aclarado que esta tarjeta no otorga automáticamente la ciudadanía, sino que proporciona una vía para conseguirla.

A pesar de la alta suma de dinero requerida, los detalles específicos sobre cómo los titulares de la tarjeta pueden alcanzar la ciudadanía aún no están claros.

