Tarik Skubal repite como Cy Young de la Liga Americana
Publicado el 11/13/2025 a las 10:14
Con 26 de los 30 votos al primer lugar y un total de 198 puntos, Skubal superó ampliamente a Garrett Crochet (132), Hunter Brown (80), Max Fried (61) y Bryan Woo (26).
Su desempeño durante la temporada 2025 lo consolidó como el lanzador más dominante del circuito y una de las figuras más consistentes del béisbol moderno.
Una temporada de dominio absoluto
Ver esta publicación en Instagram
Skubal, de 29 años, no solo repitió el éxito que lo llevó al Cy Young en 2024, sino que lo superó.
El zurdo cerró la campaña con una efectividad de 2.21, un WHIP de 0.89 y 241 ponches en 195.1 entradas, además de 12 aperturas consecutivas de seis o más innings sin permitir carreras, un nuevo récord en la historia de los Tigres.
Su dominio también se reflejó en las estadísticas avanzadas: lideró la Liga Americana en FIP, K/BB ratio y WAR para lanzadores, confirmando su estatus como un as moderno que combina potencia, precisión y durabilidad.
“No fue una simple repetición de lo hecho el año pasado. Fue una evolución”, comentaron analistas tras conocerse la votación. “Skubal elevó su nivel y se consolidó como el brazo más temido de la liga.”
Con su segundo galardón consecutivo, el zurdo igualó la hazaña de Jacob deGrom (2018–2019), el último lanzador en cualquier liga en lograr un bicampeonato del Cy Young.
El renacer de Detroit con Skubal al mando
Ver esta publicación en Instagram
Para los Tigres de Detroit, la irrupción de Skubal ha significado un punto de inflexión. Su liderazgo y consistencia han devuelto competitividad a una franquicia que llevaba años fuera del radar de la élite.
Con cada apertura, el lanzador se ha convertido en el símbolo del resurgimiento de Detroit, combinando juventud, técnica y madurez competitiva.
Los fanáticos ya lo comparan con los grandes ídolos históricos del club, como Justin Verlander y Jack Morris.
¿El próximo reto? Un tricampeonato histórico
Ver esta publicación en Instagram
De cara a 2026, Skubal parte como el favorito para un tercer Cy Young consecutivo, una hazaña inédita en más de dos décadas.
Su dominio y consistencia lo colocan como el estandarte de una nueva generación de lanzadores que desafían los límites del rendimiento.
Sin embargo, el otro gran tema será su futuro contractual.
Con su vínculo acercándose al final, los Tigres enfrentan una decisión crucial: ofrecerle una extensión multimillonaria o arriesgarse a perderlo en la agencia libre.
Algunos ejecutivos de MLB ya especulan que, si mantiene su nivel y llega sano a la próxima ventana de mercado, Skubal podría convertirse en el lanzador mejor pagado de la historia.
“Con dos Cy Young consecutivos y 29 años, Tarik Skubal no solo domina el montículo: domina el mercado”, escribió The Athletic.
