Tarik Skubal repite como Cy Young de la Liga Americana

El zurdo Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, hizo historia al convertirse en el primer lanzador en ganar el Premio Cy Young de la Liga Americana en años consecutivos desde Pedro Martínez (1999–2000).

Con 26 de los 30 votos al primer lugar y un total de 198 puntos, Skubal superó ampliamente a Garrett Crochet (132), Hunter Brown (80), Max Fried (61) y Bryan Woo (26).

Su desempeño durante la temporada 2025 lo consolidó como el lanzador más dominante del circuito y una de las figuras más consistentes del béisbol moderno.

Una temporada de dominio absoluto

Skubal, de 29 años, no solo repitió el éxito que lo llevó al Cy Young en 2024, sino que lo superó.

El zurdo cerró la campaña con una efectividad de 2.21, un WHIP de 0.89 y 241 ponches en 195.1 entradas, además de 12 aperturas consecutivas de seis o más innings sin permitir carreras, un nuevo récord en la historia de los Tigres.

Su dominio también se reflejó en las estadísticas avanzadas: lideró la Liga Americana en FIP, K/BB ratio y WAR para lanzadores, confirmando su estatus como un as moderno que combina potencia, precisión y durabilidad.

“No fue una simple repetición de lo hecho el año pasado. Fue una evolución”, comentaron analistas tras conocerse la votación. “Skubal elevó su nivel y se consolidó como el brazo más temido de la liga.”

Con su segundo galardón consecutivo, el zurdo igualó la hazaña de Jacob deGrom (2018–2019), el último lanzador en cualquier liga en lograr un bicampeonato del Cy Young.

El renacer de Detroit con Skubal al mando

Para los Tigres de Detroit, la irrupción de Skubal ha significado un punto de inflexión. Su liderazgo y consistencia han devuelto competitividad a una franquicia que llevaba años fuera del radar de la élite.

Con cada apertura, el lanzador se ha convertido en el símbolo del resurgimiento de Detroit, combinando juventud, técnica y madurez competitiva.

Los fanáticos ya lo comparan con los grandes ídolos históricos del club, como Justin Verlander y Jack Morris.