Retiran alimentos para bebés vendidos en Target por altos niveles de plomo.

Un producto alimenticio para bebés fue retirado del mercado por contener niveles elevados de plomo.

Se trata del puré de vegetales Good & Gather Baby Pea, Zucchini, Kale & Thyme , vendido por Target.

La decisión fue tomada de manera voluntaria por la empresa fabricante tras la alerta de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) .

La empresa Fruselva, con sede en Miami, elaboró ​​el puré bajo la marca propia de la tienda Target.

🚨#Recall: 25,000 units of Good & Gather Baby Pea, Zucchini, Kale & Thyme Vegetable Puree, which is sold at Target, has been recalled for containing elevated levels of lead.#Poison Help 1-800-222-1222. pic.twitter.com/GyMPtQEbU0

— FL Poison Control (@FloridaPoison) April 16, 2025