Empleada de Target fue despedida por terner escrito en mensaje en su gafete

Target se ha visto envuelto en polémica tras el despido por error de una empleada debido a un problema relacionado con su código de vestimenta.

Denise Kendrick, trabajadora de una tienda Target en Fargo, Dakota del Norte, aseguró que fue despedida el pasado fin de semana por llevar un gafete con el mensaje «Confía en Jesús».

El incidente ocurrió cuando un mánager de la tienda se acercó a Kendrick para informarle que no podía portar dicho gafete durante su jornada laboral.

“Le respondí: ‘Bueno, he visto gente vestir con arcoíris. Voy a seguir con el gafete puesto’, y luego me dijo: ‘Bueno, no puedes trabajar más aquí‘“, contó Kendrick.

After noticing that many Target employees were wearing LGBTQ stickers on their name tags, Denise wrote «Trust in Jesus» on hers.

Target fired her.

After getting legal support, Target apologized and hired her back. pic.twitter.com/sy371ixg25

— Daily Christian Tweets (@JesusSavesUs777) November 22, 2024