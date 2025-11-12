Target cerrará el 27 de noviembre por 24 horas
Publicado el 11/11/2025 a las 21:34
- Target cerrará por Thanksgiving
- Tiendas reabrirán en Black Friday
- Otras cadenas también cerrarán
Segun informa AS, La cadena minorista Target confirmó que cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el 27 de noviembre, uniéndose a otras grandes empresas que pausarán operaciones durante el feriado nacional de Thanksgiving.
El cierre será de 24 horas y afectará tanto a las tiendas físicas como a los centros de servicio, aunque las operaciones en línea continuarán disponibles.
De acuerdo con un comunicado oficial, la medida responde a una decisión corporativa permanente de respetar el feriado para que sus empleados puedan pasar tiempo con sus familias.
La compañía explicó que todas las tiendas volverán a abrir el viernes 28 de noviembre, justo a tiempo para las ventas especiales del Black Friday.
Target cerrará el 27 de noviembre y reabrirá en Black Friday
El cierre por 24 horas incluirá no solo los puntos de venta minorista, sino también algunos centros de distribución y servicios corporativos.
“Thanksgiving es una fecha especial para nuestros empleados y clientes. Queremos que todos disfruten este día sin preocupaciones laborales”, señaló un vocero de la empresa.
Target aclaró que los consumidores podrán seguir comprando a través de su sitio web y aplicación móvil durante el feriado.
La compañía implementará un servicio digital reforzado para recibir pedidos que serán enviados o preparados para recolección a partir del viernes.
Otras tiendas también cerrarán por el feriado
El cierre de Target forma parte de una tendencia nacional: varias cadenas importantes también suspenderán actividades el 27 de noviembre.
Costco, Walmart y Best Buy confirmaron que sus tiendas permanecerán cerradas en todo el país durante esa jornada.
La medida refleja un cambio cultural que prioriza el descanso de los empleados frente a las largas jornadas de trabajo previas al Black Friday.
Además, se espera que el cierre simultáneo de grandes cadenas reduzca el tráfico en zonas comerciales y fomente la convivencia familiar.
Qué servicios cerrarán el 27 de noviembre
El Thanksgiving es un feriado federal en Estados Unidos, por lo que las oficinas gubernamentales, escuelas, bancos y la bolsa de valores estarán cerradas.
Los servicios de correo postal y las instituciones financieras no operarán ese día.
En cuanto a las empresas privadas, la mayoría otorga el día libre a sus empleados o reduce su horario laboral.
Muchas escuelas aprovechan el feriado para extender el descanso durante toda la semana.
Black Friday marcará el regreso de Target
El viernes 28 de noviembre, Target reabrirá todas sus sucursales en horario habitual, dando inicio a sus ofertas del Black Friday.
La cadena espera un alto volumen de compradores tanto en tiendas como en línea, con descuentos especiales en tecnología, juguetes y artículos para el hogar.
Black Friday representa una de las fechas más importantes para el comercio minorista en Estados Unidos, marcando el arranque de la temporada navideña.
Target ha prometido “una experiencia segura y fluida” para los clientes en todas sus tiendas.