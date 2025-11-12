Target cerrará el 27 de noviembre por 24 horas

Target cerrará por Thanksgiving

Tiendas reabrirán en Black Friday

Otras cadenas también cerrarán

Segun informa AS, La cadena minorista Target confirmó que cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el 27 de noviembre, uniéndose a otras grandes empresas que pausarán operaciones durante el feriado nacional de Thanksgiving.

El cierre será de 24 horas y afectará tanto a las tiendas físicas como a los centros de servicio, aunque las operaciones en línea continuarán disponibles.

De acuerdo con un comunicado oficial, la medida responde a una decisión corporativa permanente de respetar el feriado para que sus empleados puedan pasar tiempo con sus familias.

La compañía explicó que todas las tiendas volverán a abrir el viernes 28 de noviembre, justo a tiempo para las ventas especiales del Black Friday.

El cierre por 24 horas incluirá no solo los puntos de venta minorista, sino también algunos centros de distribución y servicios corporativos.

“Thanksgiving es una fecha especial para nuestros empleados y clientes. Queremos que todos disfruten este día sin preocupaciones laborales”, señaló un vocero de la empresa.

Target aclaró que los consumidores podrán seguir comprando a través de su sitio web y aplicación móvil durante el feriado.

La compañía implementará un servicio digital reforzado para recibir pedidos que serán enviados o preparados para recolección a partir del viernes.