¿Tanya Charry compartió el nombre para su hijo varón?

No sólo eso comentó Tanya Charry sobre su bebé sino también el probable nombre que le pondría y para no variar iría enfocado en los deseos de su esposo por su fanatismo: “Había pensado que si era niño sería Cristiano por Cristiano Ronaldo y cuando él se quería ir del Manchester United él (su esposo) dijo que ya no, entonces no sabemos cómo le vamos a poner, a mi me encanta Sebastián entonces no sé si la gente de ‘El Gordo y la Flaca’ me pueda ayudar”, comentó muy contenta la presentadora.

La colombiana tiene 47 años de edad y tendrá todos los cuidados precisos para que su embarazo continúe de buena forma pues ese anhelo, según la revista ‘Hola‘ lo llevaba deseando por años, tanto así que si no conseguía ser mamá de nuevo, pretendía adoptar a un pequeño, cosa que finalmente ya no sucederá con la llegada de su bebé varón.