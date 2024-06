¿Talina se lo llevó? Sale a la luz el mensaje que Pato Levy, antes de morir, recibió de su fallecida madre

Talina Fernández envió mensaje a Pato Levy

El hijo de la periodista falleció este lunes

Sufría bastantes problemas de salud

¿QUERÍA ESTAR CON TALINA? El hijo de la famosa conductora Talina Fernández perdió la vida en su hogar debido a un infarto.

Aunque su salud había estado deteriorándose en los últimos meses, su hermano, Coco Levy, expresó que la muerte de Pato fue inesperada y repentina.

Pato Levy había estado luchando contra múltiples problemas de salud, mismas que él confesó en diversos programas de espectáculos.

Entre las afecciones que padecía se encontraban insuficiencia cardíaca, arritmia, diabetes, hipertensión arterial y un problema pulmonar.

TALINA FERNÁNDEZ ENVIÓ MENSAJE A PATO LEVY: ¿LE ADVIRTIÓ?

Estos problemas de salud, además, se veían agravados por una fuerte crisis económica que también afectaba su bienestar.

A principios de mayo, en una entrevista para el programa «Ventaneando», Pato Levy compartió con el público detalles sobre su delicado estado de salud.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Ángela Aguilar es criticada por lo que hizo en un evento.

Asimismo, declaró que les envió un mensaje a su madre, Talina, y su hermana Mariana, debido a los malestares que les aquejaron.

«Yo les daba las opciones para que ellas escogieran, la que ellas me quisieran dar. Yo lo único que le pedía al cosmos, mi madre y el Señor, viéndome tan mal, es: ‘Oye, no seas gacho. Si me voy a ir, que sea rapidito’».